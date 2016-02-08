Представитель ЦСКА не подтвердил информацию о подписании Оланаре

Директор по связям с общественностью ЦСКА Сергей Аксенов не подтвердил информацию о том, что форвард "Гуанчжоу Фули" Аарон Оланаре стал игроком его клуба.

"Оланаре пишет, что перешел в ЦСКА. Ну удачи ему! Мы такой информацией не обладаем, пока объявлять нечего.

Переговоры всегда ведутся в секретном режиме, а мы работаем и сообщаем уже по факту сделки. Ну, пишет Оланаре, и что?" – заявил Аксенов.

Напомним, что сегодня нападающий опубликовал картинку в Instagram, которой намекнул на скорый переход в ЦСКА.