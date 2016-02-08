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    Мельгарехо мечтает забить ЦСКА в первом матче за «Спартак»

    Нападающий Лоренсо Мельгарехо дал первое интервью в качестве игрока "Спартака". По словам парагвайца, до окончания сезона он планирует забить 7-8 голов.

    "Сколько там осталось матчей? 12? Рассчитываю забить 7-8 голов. Я начинал карьеру как центральный защитник, потом поиграл и вингером, и крайним защитником, и нападающим. Сейчас чувствую, что мне больше нравится играть в нападении. Именно в этой позиции хочу забивать как можно больше голов.

    Знаю, что самое принципиальное дерби для фанатов "Спартака" – с ЦСКА. В первом круге я не забил пенальти ЦСКА, и в концовке мы пропустили мяч. Поэтому сейчас самое время для того, чтобы исправиться, в первом матче после перерыва забить "армейцам" и заслужить любовь болельщиков", – сказал он.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.02.2016 16:04
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +103

      никорос 9 февраля 2016, 13:25

      красавчик, так держать

      0
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 8 февраля 2016, 17:55

      СПАРТАК ЧЕМПИОН!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 8 февраля 2016, 17:53

      похоже дэбилы соккера уже здесь.хехе

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 8 февраля 2016, 17:52

      Удачи !хорошее стремление Лоренсо,только победА!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 февраля 2016, 17:29

      Смотри сколько сразу шакалов опять на нашей ветки.А знаете почему нас почти нет на ваших-вы нам просто не интересны.Ну а вы скулите скулите -чемпионат все расставит на свои места.

      4
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      Рейтинг: +752

      апоголлл > Диктор 8 февраля 2016, 17:51

      ты прав на все сто.

      1
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 8 февраля 2016, 16:48

      я уже представил ...как акинфеев пошел вытаскивать мяч из сеткисобственных ворот)))))

      2
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 8 февраля 2016, 16:45

      Так с Кубани и не научился не быть лохом - пенальти не забил, в Спартак перешел

      -3
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      ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn > Майор Дзагоев 8 февраля 2016, 16:52

      пенальти будет бить только цска))))...правда бить им не кому))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 8 февраля 2016, 16:45

      глушаков недавно мечтал..теперь еше один мечтатель...надо не мечтать а выигрывать...ведь большинство этого ждут)...чтобы приблизиться к лидеру)

      4
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 > fakel-vrn 8 февраля 2016, 17:56

      Браток уже почти рядом.

      -2
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 8 февраля 2016, 16:23

      Ну пусть мечтает дальше!!!Мечтать не вредно!!!

      1
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      Рейтинг: +186

      mnb 95 8 февраля 2016, 16:13

      Язык то он конечно без костей.

      3
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