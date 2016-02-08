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Кутепов: «Обменялись рукопожатием с Терри»

8 февраля 2016, 09:51
2

Защитник "Спартака-2" Илья Кутепов поделился воспоминаниями о своем опыте в "Челси".

- В воскресенье у вас был выходной?

- Что-то вроде. С утра восстановительная тренировка, вечером теория. Все-таки в субботу играли контрольный матч с корейцами, а в понедельник предстояла встреча с "Краснодаром".

- Знаю, что желающим предлагали поехать на контрольную игру "Анжи" - "Динамо". Почему не захотели? Предпочли "Челси" - "МЮ" по телевизору?

- Тут нет прямой связи. Захотелось остаться в отеле. А игру "Челси" действительно смотрел.

- Еще бы. Ведь когда-то вы ездили в этот клуб на 11-дневную стажировку.

- Было такое. Потом еще раз на недельку приезжал в "Челси" в составе учебной группы футбольной академии Коноплева. Просто посмотреть, как все устроено.

- От стажировки была реальная польза?

- Конечно, ведь мы тренировались с дублем "Челси". А как раз в то время, не знаю уж, по какой причине, в дубль сослали 6 или 7 звезд основы. Лэмпард, Анелька, Малуда, Оби Микел… Карло Анчелотти, возглавлявший тогда команду, тоже присутствовал на тренировке.

- Но это из серии — внукам рассказать? Или действительно подглядели у великих что-то полезное?

- Увидел, к чему надо стремиться, - вот главная польза. Другие скорости, уровень мышления. Звезды!

- С Терри пересекались?

- Нас водили по базе, а он лежал на массаже в реабилитационном кабинете. Обменялись рукопожатием.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Кутепов Илья
Комментарии (2)
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REDWHITE_
1454916572
отлично
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Обер-КанцлерЪ
1454933561
Пожал руку Терри - спортивная карьера и жизнь удались!!
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