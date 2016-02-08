Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мельгарехо: «Сборная России? Я буду играть только за Парагвай!»

    Полузащитник "Кубани" Лоренцо Мельгарехо на своей странице в Twitter опроверг слухи о возможной смене гражданства, написав, что и далее намерен выступать только за сборную Парагвая. Напомним, сегодня отец футболиста заявил, что его сын выразил желание выступать в составе национальной российской команды.

    "Я собираюсь выступать исключительно за сборную Парагвая, и более ни за какую другую сборную. Я люблю свою страну и мечтаю вновь защищать ее цвета!", – написал Мельгарехо.

    Напомним, футболист выступает за "Кубань" с 2013-го года. В нынешней РФПЛ он провел 16 встреч и забил восемь мячей.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.02.2016 01:33
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 8 февраля 2016, 09:33

      Молодец!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11