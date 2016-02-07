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    Кержаков: «Моя вина в том, что почти не получал мяч от партнеров»

    Нападающий "Цюриха" Александр Кержаков рассказал о впечатлениях от первого матча в составе швейцарского клуба, в котором команда Сами Хююпя потерпела минимальное поражение от "Сьона" (0:1).

    – Знаете ли вы, что в своих первых матчах за клуб или сборную, никогда не одерживали побед?

    – Да?! А ведь точно! Значит, и сегодня не прервал, увы, традицию.

    – Поделитесь впечатлениями от очередного дебюта.

    – Впечатления ужасные, потому что мы уступили дома, не создав фактически ни одного голевого момента и пропустив к тому же в большинстве. Очень обидно!

    – В чем же причины столь досадного фиаско?

    – Мне сейчас сказать сложно – завтра, наверное, попытаемся найти ответ на ваш вопрос на командном собрании.

    – Смотрел внимательно за вами – отбегали вы все 90 минут без проблем. Физическое состояние, получается, хорошее?

    – Отбегать-то отбегал, а толку что? Мяч от партнеров практически не получал. Наверное, в этом есть и моя вина.

    – Скажите, а подготовка к матчу в Швейцарии как-то отличается от России или Испании?

    – По большому счету нет. С вечера мы заехали в отель, вместе позавтракали, провели установку на игру – и на стадион.

    – В хорошем настроении?

    – Вроде бы да. Покидали вот только арену в плохом. Но теперь ниже падать просто некуда – дно достигнуто. Надо отталкиваться и выплывать. Надеюсь, что когда вы позвоните в следующее воскресенье, настроение у меня будет совсем иным.

    Источник: Спортфакт

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    07.02.2016 23:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +118

      Лыков 8 февраля 2016, 09:55

      Порви их там)

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