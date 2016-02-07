Президент «Марбельи»: «Думаю, Широкова нам не потянуть, но года через три посмотрим»

Президент "Марбельи" Александр Гринберг поделился мнением о возможном приобретении в команду полузащитника Романа Широкова.

– В "Марбелье" легионеров много?

– Трое. Один из них, молодой перспективный литовец, уже привлекается в национальную сборную. В этом году команду пополнил российский футболист.

– Георгий Минасов?

– Верно.

– Он известному агенту не приходится родственником?

– Приходится. Это сын Арсена. Еще один интересный мальчишка из России играет в молодежной команде. Все эти ребята учились играть в футбол и выросли в Испании.

– Может быть, Арсен Минасов по знакомству подтянул бы Широкова в Испанию? В Москве холодно и серо, а тут море, солнце, пальмы…

– Думаю, мы не потянем капитана сборной России (улыбается). И вообще установка у нас на молодежь. Хотим, чтобы основу составляли молодые ребята. Ну и немножко опытных игроков им в помощь.

– Хорошо, но года через три Роман Николаевич, полагаю, задумался бы над таким заманчивым вариантом завершения карьеры.

– Никогда не говори "никогда". Посмотрим…