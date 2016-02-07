Глушаков: «В чемпионате Зе Луиш будет забивать»

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков пообщался с журналистами после товарищеского матча против "Сувон Самсунга".

– Два гола "Спартак" забил как под копирку. Результат вашего взаимодействия с Куинси Промесом?

– Стечение обстоятельств. Так бывает, Попов мог как вправо отдать, так и влево. Вышло, что отдавал мне, а я уже на пустые Промесу. Мне нужно и сзади отрабатывать, и вперед подключаться. В этот раз удалось неплохо.

– С Промеса причитается за две ваши голевые передачи?

– Сейчас я ему отдал, в другой раз он мне отдаст. Легче голов он, наверное, не забивал. Мы команда, так что это должно быть в порядке вещей.

– Зе Луиш опять не забил…

– В чемпионате будет забивать, – сказал Глушаков.