Алвес: «Не думаю, что Гвардиоле понравилось в «Баварии», ведь он революционер»

Защитник "Барселоны" Даниэль Алвес считает, что главный тренер "Баварии" Хосеп Гвардиола сможет сделать революцию в "Манчестер Сити", когда возглавит английский клуб.

"Пеп будет там, где он хочет быть. Он похож на Неймара: у них есть способность заново открывать себя и желание учиться новому. Очевидно, у Гвардиолы есть дар – дар управления. Ничего плохо не случилось, когда он пришел в "Баварию", ничего плохого не будет и в этот раз.

Не думаю, что ему в "Баварии" понравилось. Он любит с самого начала делать революционные вещи, а там у него не было такой возможности. В "Манчестер Сити" она у него будет. Он любит вызовы, и все остальные должны быть к этому готовы", – сказал Алвес.