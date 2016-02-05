«Крылья Советов» возьмут в аренду нападающего «Эвиана»

Заместитель генерального директора "Крыльев Советов" Зураб Циклаури заявил, что самарский клуб возьмет в аренду нападающего "Эвиана" Джанни Бруно.

"Документы с этим футболистом мы еще не подписали. Вопрос в стадии решения. Сейчас игрок прибывает в расположение нашей команды, которая находится на сборах в Абу-Даби. Мы планируем взять Бруно в аренду до конца нынешнего сезона с приоритетной опцией выкупа.

Связано ли потенциальное приобретение Бруно с тем, что в команде играет француз Молло? Такой фактор присутствует. Приятно, что два игрока говорят на одном языке. Плюс наш тренерский штаб хорошо владеет французским. Проблем с адаптацией у Бруно быть не должно.

Если с Бруно все пройдет успешно, то больше никаких приобретений мы не планируем", – отметил Циклаури.