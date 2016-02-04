«Кайрат» проявляет интерес к Аршавину

Полузащитник Андрей Аршавин, расторгнувший контракт с краснодарской "Кубанью", может продолжить свою карьеру в казахстанском "Кайрате". Как сообщает источник, алма-атинский клуб всерьез заинтересован в услугах бывшего хавбека сборной России, однако, вероятнее всего, не сможет удовлетворить финансовые требования игрока.

В текущем сезоне за "Кубань" Аршавин принял участие в восьми встречах, голами не отметился. На данный момент полузащитник является свободным агентом. Отметим, что ранее футболист заявлял о том, что готов рассматривать любые предложения.