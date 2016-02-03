«Зенит» не получал от «Шанхай Шэньхуа» 100-миллионных предложений о трансфере Халка

Дмитрий Циммерман, руководитель пресс-службы "Зенита", заявил, что информация о возможном переходе нападающего сине-бело-голубых Халка в "Шанхай Шэньхуа" является ложной.

"Информация о якобы сделанном "Зениту" предложению от китайского клуба "Шанхай Шэньхуа" по трансферу Халка за 100 млн долларов, опубликованная в СМИ, не соответствует действительности. Так же, как не соответствуют реальности и многие другие сообщения на эту тему, которые появлялись в прессе в последние несколько дней. У Халка действующий контракт с "Зенитом", и в настоящее время игрок вместе с командой готовится к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против "Бенфики", – сказал Циммерман.