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    Писарев: «Никаких авансов при вызове в сборную России быть не должно»

    Главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев заявил, что у него полное взаимопонимание с наставником главной сборной Леонидом Слуцким. Кроме того Писарев подчеркнул, что молодежная сборная не будет копировать игровой стиль национальной команды.

    "Мы разговаривали со Слуцким, и моя позиция, как мне показалось, ему близка: не важны показатели паспорта, важно, чтобы человек хорошо выступал за свой клуб. Вот основной критерий, который должен присутствовать и в национальной сборной, и в молодежной. Никаких авансов быть не должно.

    Например, сейчас в сборной есть нападающий Артем Дзюба, а в команде для игроков до 19 лет такого форварда нет, и она уже играть так не может. То есть все зависит от футболистов с определенными наборами качеств. Речи о том, что нам надо обязательно играть, как национальная команда, не идет", - сказал Писарев.

    Источник: ТАСС

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    03.02.2016 19:11
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