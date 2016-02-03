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    Петреску: «Кокорин способен прогрессировать. Лучше бы он уехал за границу»

    Бывший главный тренер "Динамо" Дан Петреску прокомментировал переход из стана бело-голубых в "Зенит" футболистов Александра Кокорина и Юрия Жиркова.

    В российском футболе тема номер один последних дней трансфер Жиркова и Кокорина в "Зенит". Вы обоих хорошо знаете. Не находите их решение ошибочным?

    Не могу говорить за игроков. Но "Зенит" это команда с именем, которая играет в Лиге чемпионов. Раз Юрий с Александром сделали такой выбор, значит сочли его правильным.

    То есть вы не разделяете мнения, что карьерному росту Кокорин предпочел деньги?

    На мой взгляд, лучше бы Кокорин уехал за границу. Но и "Зенит" далеко не последний клуб, команда с хорошим подбором игроков. Думаю, Александр будет более мотивирован там, чем в "Динамо".

    Полагаете, Кокорин еще способен прогрессировать или достиг своего потолка?

    Способен. 100 процентов!

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.02.2016 19:04
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