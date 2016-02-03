Бубнов: «Спартак», расставшись с Широковым, ничего не потерял»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о расторжении контракта между "Спартаком" и полузащитником Романом Широковым.

"Кто больше выиграл от расторжения контракта – "Спартак" или Широков? "Спартак"! Говорил раньше, что Аленичеву придется решать проблему Попов – Широков, этим все и кончилось. "Спартак", расставшись с Широковым, ничего не потерял. Меня больше всего удивляет, что говорят – Широков идет, чтобы подготовиться к Евро, а не играть в ЦСКА.

Это что за посыл? Мне понравилось, как игроки говорят, тот же Дзагоев: Широков бы, говорит, не помешал. Широков и Еременко, как и в "Спартаке" с Поповым, будут дублировать друг друга… Странно и то, что Широков никому не нужен, а ЦСКА, где тренер сборной, он подойдет. Для Слуцкого это хорошо, это наигрывание связки Широков – Дзагоев", – рассказал Бубнов.