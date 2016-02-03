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    Мельгарехо: «Вероятно, вернусь в «Кубань»

    Полузащитник "Кубани" Лоренцо Мельгарехо находится в ожидании ясности относительно места продолжения своей карьеры.

    "Переговоры со "Спартаком"? Я пока ничего не знаю. Сейчас я в Москве, но, вероятно, вернусь в "Кубань". На данный момент не могу сказать, когда наступит определенность", - признался Мельгарехо.

    Напомним, что ранее стало известно о сорванном трансфере в столичный "Локомотив". Переговоры "Кубани" и "Спартака" в данный момент продолжаются.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.02.2016 11:43
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 февраля 2016, 13:39

      Пора уже закончиться этой истории-второй сбор у команд начинается,игрок еще и не приступал к подготовке.Армяшкам стоит поумерить свой аппетит,а Спартаку уже определиться-будут брать или нет.Достала если честно эта история уже.

      -1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 3 февраля 2016, 13:28

      В спартаке поиграл, в лохомотиве поиграл, пора обратно и в Кубань вернуться

      -3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > С-Пб on-line 3 февраля 2016, 13:43

      Такие как ты позорят ряд футбольных болельщиков.Неужели ты думаешь,что унижая другие команды ,ты чем то помогаешь своей?Учись уважать соперников.

      -1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Спартак2010 3 февраля 2016, 15:04

      Ахаха))) чертила твой в америку от вас драпанул, говно!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор > С-Пб on-line 3 февраля 2016, 17:06

      Ну вот и открылось истинное лицо Санкт-Петербурга.Жаль мне тебя ущербный.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > gosproektikabinet 3 февраля 2016, 17:08

      Клупу -кликуху ????? Вай вай вай как нехорошо.Какой насыщенный лексикон,как глубоко вы смотрите в глубь.

      -1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Диктор 4 февраля 2016, 09:10

      Терпила, прогибайся дальше под чу рками в своём москвабаде

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