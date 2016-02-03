Мельгарехо: «Вероятно, вернусь в «Кубань»

Полузащитник "Кубани" Лоренцо Мельгарехо находится в ожидании ясности относительно места продолжения своей карьеры.

"Переговоры со "Спартаком"? Я пока ничего не знаю. Сейчас я в Москве, но, вероятно, вернусь в "Кубань". На данный момент не могу сказать, когда наступит определенность", - признался Мельгарехо.

Напомним, что ранее стало известно о сорванном трансфере в столичный "Локомотив". Переговоры "Кубани" и "Спартака" в данный момент продолжаются.