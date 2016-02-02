Ташуев: «В прессе Аршавину достается, но он настоящий спортсмен и личность»

Главный тренер "Кубани" Сергей Ташуев прокомментировал расставание клуба с полузащитником Андреем Аршавиным.

– У меня с ним сложились хорошие отношения, но дело даже не в этом. В прессе сейчас ему достается, его обмусоливают. Но не забывайте, что Андрей принес много пользы российскому футболу, поднимал его авторитет, был нашим флагманом. Это настоящий спортсмен и личность. Такова футбольная жизнь. Каждому футболисту когда-то приходится думать, куда идти дальше, чем заниматься. Это неизбежно. То, что он мастер своего дела, я не сомневаюсь. Да, расстались… Но такое бывает в каждой футбольной семье.

– А если смотреть на статистику по ходу сезона – на игры, передачи, голы?

– Мы же не знаем, как повел бы организм Андрея после сборов, и как бы он играл во второй части сезона. Аршавин большой мастер, но организм не обманешь.

– Когда вернется в строй Павлюченко?

– Через две-три недели.

– Допускаете, что до возобновления чемпионата "Кубань" может расстаться и с ним?

– Нет, конечно. Сейчас залечит травму и возобновит тренировки, – сказал Ташуев.