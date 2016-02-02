«Спартаку» предлагали подписать Пато

Нападающий "Коринтианса" Пато, который присоединился на правах аренды к "Челси", мог оказаться в "Спартаке". Об этом рассказал комментатор Нобель Арустамян.

"Из разных источников я узнаю, кого из форвардов агенты предлагали "Спартаку" этой зимой, и уже запутался в этих бесчисленных фамилиях: Крамарич, Слимани, Пато… Да, тот самый, что теперь в "Челси".

Селекционеры присмотрелись к Алешандре и поняли, что он не подходит: требования по зарплате очень серьезные, характер непростой. Да и карьера в "Милане" у Пато не сложилась, просто загулял в какой-то момент. Нашлись причины не вступать в переговоры и ни по одному из других кандидатов", – сказал Арустамян.