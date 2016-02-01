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    Кобелев: «Аршавин нам не интересен»

    Главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев опроверг слухи о возможном подписании клубом полузащитника Андрея Аршавина, который сегодня покинул "Кубань".

    "Может ли он еще принести пользу – этот вопрос надо адресовать самому Андрею. Есть ли у него еще мотивация и желание играть.

    Он обладает мастерством, сомнений в этом ни у кого нет. В первую очередь все зависит от того, как он себя видит. Что касается "Динамо", нам он не интересен", – сказал Кобелев.

    Источник: Р-Спорт

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    01.02.2016 17:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 1 февраля 2016, 21:49

      Аршавину футбол не интересен, если кто с дуру бабосов отвалит, он конечно на лавке может и посидеть.

      0
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      Рейтинг: +4828

      neveldomha 1 февраля 2016, 20:53

      Это динамо не интересно. Так дальше пойдет, останется в нем только Кобелев с вечно брюзжащем и недовольным Денисовым.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 февраля 2016, 18:25

      Аршавин к вам и не просится, ага, зачем же плевать в человека?

      0
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      Рейтинг: +17

      Выдыхай, бобер! 1 февраля 2016, 17:41

      Ему вообще кто-нибудь интересен?

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