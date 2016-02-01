Кобелев: «Аршавин нам не интересен»

Главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев опроверг слухи о возможном подписании клубом полузащитника Андрея Аршавина, который сегодня покинул "Кубань".

"Может ли он еще принести пользу – этот вопрос надо адресовать самому Андрею. Есть ли у него еще мотивация и желание играть.

Он обладает мастерством, сомнений в этом ни у кого нет. В первую очередь все зависит от того, как он себя видит. Что касается "Динамо", нам он не интересен", – сказал Кобелев.