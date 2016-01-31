Созин: «Зенит» собрал все сливки»

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о переходе нападающего «Динамо» Александра Кокорина в «Зенит».

«Переход Александра Кокорина в «Зенит» – это плюс для команды из Санкт-Петербурга и национальной сборной. Учитывая лимит на легионеров, петербуржцы выиграют от этого трансфера. В России больше некого брать из нападающих, в атаке играют одни иностранцы.

По меркам нашего чемпионата, Кокорин хороший и добротный футболист, но команда укомплектована, там нет пустых мест, ему будет тяжело вписаться. Возможно, что мы увидим форварда на позиции Данни. «Зенит» вообще собрал все сливки! Связка Кокорин, Дзюба и Халк – лучшее нападение в РФПЛ на данный момент. По крайней мере, по именам», – отметил Созин.