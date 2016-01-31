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    Кокорин: «Сложно сразу осознать, что я уже игрок «Зенита»

    Нападающий сборной России Александр Кокорин заявил, что он пока еще не верит в свой переход из "Динамо" в "Зенит".

    "Честно, я пока ничего не понял. Такое сложно сразу осознать. Желание поиграть в Лиге чемпионов это один из факторов перехода в "Зенит". Конечно, хочется попробовать себя на новом уровне. "Динамо" очень многое мне дало, клуб останется в моем сердце. Хочу поблагодарить всех ребят и тренеров, с которыми я работал эти долгие годы.

    Буду ли радоваться, если во втором круге забью "Динамо"? Забить "Динамо"? Нет, я не хочу… Сейчас мне очень сложно об этом думать", - сказал Кокорин.

    Источник: Sportbox.ru

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    31.01.2016 00:30
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +444

      gennadiy 31 января 2016, 17:07

      Поверит когда от банкомата отойдёт,болтун...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 31 января 2016, 08:12

      Как ни странно -но на этот раз я согласен с ниже высказавшимся.

      1
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