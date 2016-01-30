Пеллегрини: «Мы уже обходились без Агуэро и Силвы, а теперь должны побеждать без Де Брюйне»

Главный тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини поделился мнением о ситуации с травмой полузащитника "горожан" Кевина Де Брюйне.

"Сразу после матча с "Эвертоном" стало известно, что у Кевина серьезное повреждение. Он вернется в строй до конца сезона, но не будет играть 8-10 недель.

Мы должны продолжать бороться за победы с игроками, которые есть в нашем распоряжении, и оставаться конкурентным соперником. Кевин – важный член нашей команды, но мы сохраняем позитивный настрой и доверяем всем игрокам.

У нас нет намерения приобретать новых игроков в январе: на разных этапах сезона мы обходились без Серхио Агуэро и Давида Силвы, а теперь должны побеждать без Кевина", – отметил Пеллегрини.