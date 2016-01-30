«Уфа» заплатит за Шелию пять миллионов

5 лямов рублей, это серьёзно? Не верится, ага.
"Уфа" заплатит за голкипера "Енисея" Гиорги Шелия пять миллионов рублей, что равно сумме отступных за игрока по контракту. Страж ворот красноярского клуба призван заменить в команде Евгения Перевертайло Давида Юрченко, который по всей видимости проведет остаток сезона в дублирующем составе или будет продан этой зимой при наличии соответствующего предложения.
Напомним, что голкипер отказался продлевать контракт с уфимцами, истекающий летом этого года. В нынешнем розыгрыше ФНЛ 27-летний Шелия провел 24 встречи и пропустил 23 гола.