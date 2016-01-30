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    «Уфа» заплатит за Шелию пять миллионов

    "Уфа" заплатит за голкипера "Енисея" Гиорги Шелия пять миллионов рублей, что равно сумме отступных за игрока по контракту. Страж ворот красноярского клуба призван заменить в команде Евгения Перевертайло Давида Юрченко, который по всей видимости проведет остаток сезона в дублирующем составе или будет продан этой зимой при наличии соответствующего предложения.

    Напомним, что голкипер отказался продлевать контракт с уфимцами, истекающий летом этого года. В нынешнем розыгрыше ФНЛ 27-летний Шелия провел 24 встречи и пропустил 23 гола.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.01.2016 15:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 30 января 2016, 15:24

      5 лямов рублей, это серьёзно? Не верится, ага.

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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 30 января 2016, 15:22

      Юрченко будут гнобить, а Воры своего продвинули, ага.

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