Мутко: «Привозить Месси и натурализовывать его для сборной мы не будем»

Глава Российского футбольного союза Виталий Мутко отметил, что намеренно привозить игроков из-за рубежа и натурализовывать их для сборной России никто не будет. По его словам, в этом вопросе все должно происходить естественно.

"Все должно быть естественным путем. Вот специально привезти Месси, за деньги натурализовать, чтобы он выступил за сборную – мы это делать не будем. Мы идем по пути обычному, простому.

Вот Гилерме столько лет играет в российском футболе, получил гражданство", – заявил Мутко.