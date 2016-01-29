Неймар ответил на слова критиков

Нападающий "Барселоны" Неймар не согласен тем, что своими действиями на поле он провоцирует соперников. Отметим, что такое мнение недавно выразили европейские специалисты.

"Своей манерой игры я никого не провоцирую, мой футбол – дриблинг и финты. Я – нападающий и не могу просить своих партнеров по команде открываться, чтобы делать им передачи. Некоторым людям, не любящим футбол, не нравится и дриблинг. И я не понимаю, что они говорят. Я должен быть полезен своим одноклубникам дриблингом и голами. Именно этим я должен заниматься", — приводит слова Неймара портал Bein Sports.