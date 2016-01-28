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    Леонардо в состоянии опьянения скрылся с места ДТП и оставил умирать женщину

    Полузащитник "Анжи" Леонардо стал виновником непредумышленного убийства. 23-летний бразилец стал виновником ДТП, в результате которого погибла женщина. Кроме того, футболист находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

    Сообщается, что хавбек на BMW X3 вылетел на встречную полосу движения и столкнулся с другим автомобилем, после чего скрылся с места аварии, оставив пострадавшего водителя зажатым между сидением и приборной доской. От полученных травм женщина скончалась. Сам футболист, а также двое детей, которые находились в машине вместе с погибшей женщиной, не пострадали.

    Источник: Life

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    28.01.2016 17:44
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +673

      life85 28 января 2016, 22:48

      Жесть ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 28 января 2016, 18:48

      Это произошло в Бразилии ещё в начале января. Бомбардир узнал об этом только сейчас, ага.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 28 января 2016, 18:29

      До конца карьеры в каталажку - и кормить только водкой! Трёхразово в день

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > APchelov 28 января 2016, 18:51

      Расскажи это бразильскому суду, ага.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3081

      drug01 28 января 2016, 18:03

      Боюсь за большие деньги откупится!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 28 января 2016, 18:02

      Под шконарь

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 28 января 2016, 17:53

      где это произошло ? надо контракт рвать с ним

      1
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      Рейтинг: -186

      Protosser > Barsuk52 28 января 2016, 17:57

      Контракт рвать? Охренеть у тебя вопросы актуальные.
      Судить и сажать надо тварину.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Barsuk52 28 января 2016, 18:50

      Анжи пообещал своему футболисту всяческую поддержку и помощь, ну, там адвокатом.. Вообще-то это старая инфа, ага.

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