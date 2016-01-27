«Атлетико» не будет выкупать Торреса

Мадридский "Атлетико" может расстаться с нападающим Фернандо Торресом летом.

Главный тренер клуба Диего Симеоне больше не рассчитывает на форварда и не будет просить руководство сохранить его в команде.

Напомним, что Торрес принадлежит "Милану", а за "Атлетико" выступает на правах аренды, которая действует до лета этого года. Впрочем, летом "Атлетико" запрещено регистрировать новых футболистов, поэтому для сохранения Торреса в команде, мадридцам необходимо выкупать его в январе.

В нынешнем сезоне 31-летний Торрес провел за "Атлетико" 24 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.