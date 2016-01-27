Павлюченко может пропустить до четырех месяцев

Нападающий краснодарской "Кубани" Роман Павлюченко рассказал о полученной травме колена.

"Отдавал передачу Аршавину, и у меня что-то хрустнуло в правой коленке. Сразу почувствовал сильную боль, попросил замену. Сегодня лечу в Москву, оттуда вечером — в Краснодар. Завтра днем сделают МРТ, после чего поставят диагноз. Но, скорее всего, повреждена боковая связка.

В 2006 году в кубковом матче "Спартака" с "Сибирью" была та же ситуация. Хруст в колене. Потом последовала операция, и в итоге я пропустил тогда около четырех месяцев. Сейчас по всем ощущениям точно такая же травма", - рассказал в интервью "Спортфакту".

Напомним, что 34-летний Павлюченко травмировался в самом начале товарищеского поединка против "Енисея" (0:1). Если диагноз подтвердится, то форвард пропустит остаток чемпионата России этого сезона.