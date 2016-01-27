Ари рассказал о драке игроков в раздевалке «Спартака» в Грозном

Нападающий "Краснодара" Ари, ранее выступавший за московский "Спартак", рассказал о причинах и деталях драки в раздевалке красно-белых в перерыве матча против грозненского "Терека" в 2011 году. Об инциденте в свое время стало известно от бывшего главного тренера москвичей Валерия Карпина.

"Был прикол! Это был матч с "Тереком". В Грозном. Мы летели (0:2). Без шансов почти. Дзюба еще пенальти не забил. А в концовке рефери поставил штрафной. К мячу пришли Нико Пареха и латераль, как его… Комбаров Дима, да. Они долго спорили, кто должен бить. Не помню, кто ударил, но он промахнулся. Тайм закончился, по пути в подтрибунку уже начали толкаться.

Короче, в раздевалке уже началась серьезная драка. Они молотили друг друга: Парехе помогали испанцы, Комбарову – брат и другие ребята. Но пришел Карпин и всех растащил. Карпин в этом молодец был. На второй тайм мы вышли как звери, закатили четыре, выиграли. И после матча Карпин собрал всех и сказал: "Ну что, теперь вы должны драться в раздевалке каждый матч", - поделился Ари.