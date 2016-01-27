Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ари рассказал о драке игроков в раздевалке «Спартака» в Грозном

Ари рассказал о драке игроков в раздевалке «Спартака» в Грозном

27 января 2016, 15:29
3

Нападающий "Краснодара" Ари, ранее выступавший за московский "Спартак", рассказал о причинах и деталях драки в раздевалке красно-белых в перерыве матча против грозненского "Терека" в 2011 году. Об инциденте в свое время стало известно от бывшего главного тренера москвичей Валерия Карпина.

"Был прикол! Это был матч с "Тереком". В Грозном. Мы летели (0:2). Без шансов почти. Дзюба еще пенальти не забил. А в концовке рефери поставил штрафной. К мячу пришли Нико Пареха и латераль, как его… Комбаров Дима, да. Они долго спорили, кто должен бить. Не помню, кто ударил, но он промахнулся. Тайм закончился, по пути в подтрибунку уже начали толкаться.

Короче, в раздевалке уже началась серьезная драка. Они молотили друг друга: Парехе помогали испанцы, Комбарову – брат и другие ребята. Но пришел Карпин и всех растащил. Карпин в этом молодец был. На второй тайм мы вышли как звери, закатили четыре, выиграли. И после матча Карпин собрал всех и сказал: "Ну что, теперь вы должны драться в раздевалке каждый матч", - поделился Ари.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Ари Карпин Валерий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Aztec58
1453902246
Да-а, скандальный был матч, Терек тоже пенальти не забил, потом у Терека ещё Джанаева удалили. Где-то за 10 минут до конца матча освещение вырубили на 40 минут, но хозяевам это не помогло!
Ответить
Сармат Ростов
1453912564
Прикольно :-)))
Ответить
89388900185
1453917624
СЛУЧАЙНО ВЫГРАЛИ И УДАЛЕНИЕ ВРАТАРЯ БЫЛО ПРОСТО ПОЗОРОМ РЕФЕРИ ПОМОГ СУДЬЕ Я БЫЛ НА СТАДИОНЕ
Ответить
Главные новости
Скончался отец Месси, «Арсенал» купил игрока сборной Бразилии, любовница Инфантино и другие новости
01:00
В ЦСКА осудили болельщиков, скандировавших кричалки в адрес Шевелева
00:44
4
Смородская одним словом описала игру «Локомотива» на старте сезона
00:14
Бабаев высказался о нулевой ничьей ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:50
3
Видео«Локомотив» обратился к болельщикам после неудачного старта сезона
Вчера, 23:36
Соболев озвучил личную цель на сезон: «Надеюсь, получится»
Вчера, 23:21
3
Игдисамов оценил ничью ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:09
5
Ледяхов высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 22:56
6
«Положение тяжелое»: в «Локо» подтвердили финансовые проблемы
Вчера, 22:37
5
РПЛ. ЦСКА и «Ростов» обошлись без голов (0:0)
Вчера, 22:23
33
Все новости
Все новости
Соболев сравнил себя с Кейном: «Стилистически мне близок»
00:27
5
Соболев озвучил личную цель на сезон: «Надеюсь, получится»
Вчера, 23:21
3
«Акинфеева не хватает»: Обляков – после матча с «Ростовом»
Вчера, 23:13
7
Игдисамов оценил ничью ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:09
5
Альба прокомментировал ничью «Ростова» с ЦСКА
Вчера, 22:59
2
Ледяхов высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 22:56
6
Наумов – о «Локо»: «Безнадега, Галактионов будто уже не верит в команду»
Вчера, 22:47
«Положение тяжелое»: в «Локо» подтвердили финансовые проблемы
Вчера, 22:37
5
Глушаков прокомментировал трансфер Дзюбы в «Спартак»
Вчера, 22:31
5
РПЛ. ЦСКА и «Ростов» обошлись без голов (0:0)
Вчера, 22:23
33
В «Локо» унизили Баринова: «Самый слабый в ЦСКА, что он такое?»
Вчера, 22:01
12
«Локомотив» на старте сезона описали одним прилагательным
Вчера, 21:40
Галактионов едва не начал материться, комментируя старт сезона для «Локо»
Вчера, 21:27
4
Талалаев назвал игрока-кормильца «Балтики»
Вчера, 21:04
3
Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо
Вчера, 20:54
Галактионов прокомментировал нулевую ничью «Локо» с «Акроном»
Вчера, 20:49
5
Интервью тренера «Акрона» после ничьей с «Локомотивом»
Вчера, 20:31
Соболев прокомментировал желание «Спартака» бороться с «Зенитом» за чемпионство
Вчера, 20:13
19
РПЛ. «Локомотив» не справился дома с аутсайдером «Акроном» (0:0)
Вчера, 19:56
35
Ожидания Карседо от матча с «Краснодаром»
Вчера, 19:52
Интервью тренера «Крыльев Советов» после поражения от «Балтики»
Вчера, 19:40
1
Фанаты «Локомотива» обратились к руководству клуба
Вчера, 19:30
5
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Ростов»: 8 августа 2026
Вчера, 19:22
2
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Крыльями Советов»
Вчера, 18:47
3
Президентом ФИФА мог стать россиянин
Вчера, 18:34
8
ЭСК вынес вердикт по не назначенному в ворота «Спартака» пенальти в матче с «Ахматом»
Вчера, 18:09
24
РПЛ. «Балтика» на выезде легко обыграла «Крылья Советов» (2:0)
Вчера, 17:34
13
Дзюба и Слуцкий прибыли на матч РПЛ
Вчера, 17:31
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+