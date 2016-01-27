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    «Кубани» запрещено регистрировать новых футболистов

    На очередном заседании Палаты по разрешению споров РФС было принято решение наложить на "Кубань" запрет на регистрацию новых игроков. Такое наказание было вынесено в связи с задолженностями краснодарского клуба перед голкипером команды Евгением Фроловым по зарплате.

    Палата по разрешению споров РФС обязала "Кубань" выплатить Фролову задолженность по заработной плате за сентябрь, октябрь, ноябрь 2015 года и единовременным поощрительным выплатам. Отмечается, что запрет на регистрацию новых футболистов наложен на желто-зеленых в качестве обеспечительной меры и может быть отменен при условии выполнения клубом обязательств перед вратарем.

    Помимо этого "Кубань" обязали выплатить бывшему нападающему команды Константину Базелюку компенсацию за расторжение трудового договора и процент за задержку данного платежа.

    Также штрафами наказан "Ростов" за частичное неисполнение решений палаты по разрешению споров РФС по делам Хрвое Милича и Антона Амельченко, перед которыми у клуба были задолженности.

    Источник: РФС

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    27.01.2016 12:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +56

      Ganymed1 28 января 2016, 22:38

      Почему Локо не запретили? они торчат денег Кучуку

      0
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      Рейтинг: +1

      pikmars 27 января 2016, 15:46

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      Рейтинг: +286

      Igorello97 27 января 2016, 13:22

      Нда, жмут Кубань штрафами, а потом удивляются почему исчезают клубы (прим. Шинник)

      1
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      Рейтинг: +265

      Dos_Santos > Igorello97 27 января 2016, 14:14

      Какими штрафами? Всего лишь обязали зарплату игрокам выплатить. Всё по делу. А то игроков распродают, а денег на зп найти не могут. Клубы исчезают скорей из за коррупционеров в руководстве этих клубов

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