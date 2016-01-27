«Кубани» запрещено регистрировать новых футболистов

Почему Локо не запретили? они торчат денег Кучуку
На очередном заседании Палаты по разрешению споров РФС было принято решение наложить на "Кубань" запрет на регистрацию новых игроков. Такое наказание было вынесено в связи с задолженностями краснодарского клуба перед голкипером команды Евгением Фроловым по зарплате.
Палата по разрешению споров РФС обязала "Кубань" выплатить Фролову задолженность по заработной плате за сентябрь, октябрь, ноябрь 2015 года и единовременным поощрительным выплатам. Отмечается, что запрет на регистрацию новых футболистов наложен на желто-зеленых в качестве обеспечительной меры и может быть отменен при условии выполнения клубом обязательств перед вратарем.
Помимо этого "Кубань" обязали выплатить бывшему нападающему команды Константину Базелюку компенсацию за расторжение трудового договора и процент за задержку данного платежа.
Также штрафами наказан "Ростов" за частичное неисполнение решений палаты по разрешению споров РФС по делам Хрвое Милича и Антона Амельченко, перед которыми у клуба были задолженности.