Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Зенит» полетел на второй сбор без Файзулина и Рязанцева

    Сегодня футболисты "Зенита" вылетели в португальский город Фару, где команда проведет второй тренировочный сбор. Стоит отметить, что в составе делегации петербургской команды присутствует полузащитник "Зенита-2" Никита Саламатов, а два хавбека основной команды Виктор Файзулин и Александр Рязанцев отсутствуют.

    Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Игорь Обухов, Александр Васютин.

    Защитники: Александр Анюков, Николас Ломбертс, Илья Зуев, Эсекьель Гарай, Луиш Нету, Доменико Кришито, Андрей Иванов.

    Полузащитники: Вячеслав Зинков, Сергей Иванов, Валерий Ярошенко, Никита Саламатов, Маурисио, Аксель Витсель, Хави Гарсия, Артур Юсупов, Олег Шатов, Дмитрий Богаев, Данни.

    Нападающие: Павел Долгов, Халк, Артем Дзюба.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.01.2016 11:49
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11