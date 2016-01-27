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    СМИ: срок сдачи «Зенит-Арены» перенесен

    26 января стало известно, что сроки окончания строительства нового стадиона петербургского "Зенита" перенесены.

    По условиям договора с ФИФА, "Зенит-Арена" должна была начать свою работу в мае текущего года, но, как сообщает издание Life78, завершится строительство лишь на 30 июня. После этого на арене будут проходить пуско-наладочные работы, которые займут как минимум полгода.

    "Государственный контракт от 2013 года, заключенный между Комитетом по строительству и ЗАО "Инжтрасстрой" на выполнение работ по корректировке проектной документации и выполнению строительно-монтажных работ, предполагал окончание работ не позднее 15 декабря 2015 года. Однако за день до окончания контракт был продлен на 16 дней. А 29 декабря дополнительным соглашением его продлили до 30 июня 2016 года", – сообщил источник.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.01.2016 10:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 27 января 2016, 18:10

      не всем хватило!!!! увеличить расходы срочно!! уже самый дорогой стадион!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 27 января 2016, 17:50

      так пилят что до трещин дошло

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 27 января 2016, 13:38

      При распиле денег со старых договорах, кому-то не хватило.

      -1
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 27 января 2016, 10:55

      Ещё не всё украли

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 27 января 2016, 10:27

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      0
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