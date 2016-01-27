Перес: «Бензема хотел помочь своему другу Вальбуэна»

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес встал на защиту форварда команды Карима Бензема, который вмешан в скандал с полузащитником "Лиона" Матье Вальбуэна.

"Мы всегда защищали Бензема. Притом что мы знаем о нем и после беседы с ним на эту тему невозможно допустить, что он сделал что-то плохое. Карим – хороший парень, и я не сомневаюсь в том, что он хотел помочь своему другу Вальбуэна", — заявил он.

Напомним, что в связи с делом о шантаже Вальбуэна Бензема отчислили из сборной Франции .