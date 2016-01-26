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    Стали известны даты проведения матчей 19, 20 и 21 туров чемпионата России

    Российская футбольная Премьер-Лига определилась с расписанием матчей 19-го, 20-го и 21-го туров Чемпионата России. Стоит отметить, что матч ЦСКА - "Спартак" состоится 6 марта.

    19-й тур

    5 марта (суббота)

    "Крылья Советов" – "Ростов" - начало в 14.30 по московскому времени

    "Рубин" – "Кубань" - 17.00

    "Краснодар" – "Зенит" - 19.30

    6 марта (воскресенье)

    "Уфа" – "Мордовия" - 14.30

    "Терек" – "Локомотив" - 17.00

    ЦСКА – "Спартак-Москва" - 19.30

    7 марта (понедельник)

    "Урал" – "Динамо-Москва" - 14.30

    "Анжи" – "Амкар" - 17.00

    20-й тур

    11 марта (пятница)

    "Кубань" – "Крылья Советов" начало - 19.00

    12 марта (суббота)

    "Урал" – "Анжи" - 14.30

    "Спартак-Москва" – "Амкар" - 17.00

    "Ростов" – ЦСКА - 19.30

    13 марта (воскресенье)

    "Мордовия" – "Краснодар" - 14.30

    "Локомотив" – "Уфа" - 17.00

    "Зенит" – "Рубин" - 19.30

    14 марта (понедельник)

    "Динамо-Москва" – "Терек" - 19.00

    21-й тур

    18 марта (пятница)

    "Амкар" – "Ростов" - 17.00

    "Анжи" – "Спартак-Москва" - 19.30

    19 марта (суббота)

    "Уфа" – "Динамо-Москва" - 14.30

    "Терек" – "Урал" - 17.00

    ЦСКА – "Кубань" - 19.30

    20 марта (воскресенье)

    "Крылья Советов" – "Зенит" - 14.30

    "Рубин" – "Мордовия" - 17.00

    "Краснодар" – "Локомотив" - 19.30

    Источник: РПЛ

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    26.01.2016 14:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 26 января 2016, 15:46

      Ну какой идиот ставит матчи в воскремение в 19:30? В это время уже отдыхать надо перед рабочим днём...

      0
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    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 26 января 2016, 14:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      еще далеко до первого, весеннего поражения цска)
      ждем.

      -4
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 26 января 2016, 14:47

      Я то уже привык по вторникам на работу не ходить.Да и начальство тоже )))

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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 26 января 2016, 14:46

      Не верю своим глазам..Ростов в понедельник не играет...Даже в воскресенье нет игр )))РФПЛ,ты ли это??

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