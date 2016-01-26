Кальдерон: «Моуринью, Лев и Клопп отказались возглавить «Реал»

Бывший президент "Реала" Рамон Кальдерон рассказал, каких тренеров мадридцы пытались пригласить в клуб перед назначением Рафаэля Бенитеса.

"Бенитес изначально был обречен, потому что он был не самым желаемым вариантом, а лишь четвертым в списке. Они пытались пригласить Моуринью, но тот не захотел возвращаться. Затем была попытка заполучить Йоахима Лева, но он также не выразил желания возглавить "Реал". Третьим кандидатом был Клопп, который тоже отказался. Таким образом, оставался только Бенитес, которого и пригласили, хотя он и не подходит клубу по стилю", – сказал Кальдерон.