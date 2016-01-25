Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Амельченко: «В Нью-Йорке подвергся черному расизму»

    Экс-голкипер "Локомотива" и "Ростова" Антон Амельченко рассказал о том, как столкнулся с расизмом в США.

    "Все считают белых расистами. А я вот был в Нью-Йорке и подвергался черному расизму. Знаете, как там называют белокожих? White snow − белый снег. Мы с женой гуляем в парке, где "Один дома" снимали, а там один парень черный занимался, махал ногами, типа карате. Я посмотрел, ну, выглядит смешно, а он начал ругаться: "Эй, вайт сноу!". Я же ему вообще ни слова не сказал. И потом в центре города, на Тайм-сквер, я пару раз тоже слышал. Чернокожие считают, что расизм − это однобокое явление. Это неправда. Просто я к этому отнесся спокойно: ну, сказали и сказали. А они сразу обижаются", - сказал Амельченко.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.01.2016 12:50
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17

      Аццский сотона 27 января 2016, 16:04

      Нет негров- нет расизма!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 25 января 2016, 16:33

      Сами задираются , а когда подстрелят ноют что это из-за того что они чёрные.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 25 января 2016, 13:35

      Это миф,расисты только белые,все остальное в порядке вещей

      -3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11