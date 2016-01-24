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    Лория: «В раздевалке Гаттузо ломал металлические шкафчики»

    Голкипер "Крыльев Советов" Георгий Лория вспомнил о временах своего выступления за греческий ОФИ, где он тренировался под руководством Дженнаро Гаттузо.

    "Стадион у ОФИ был на 10 тысяч человек. Он всегда заполнялся. Фанаты в Греции – это что-то. Они ведь убивают друг друга. Один раз в третьей лиге так подрались, что все закончилось смертью, и на две недели в стране вообще запретили футбол. Ну вот и представьте: 10 тысяч, все поют, жгут пиротехнику, и весь этот рев перебивает один недовольный тренер.

    Взбешенного Гаттузо было слышно лучше, чем их всех. Как он вел себя в раздевалке? Как-как? Шкафчики металлические ломал. Так что с мотивацией у нас не было проблем никогда. Команда-аутсайдер всегда выходила грызть соперника", – рассказал Лория.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.01.2016 21:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11

      2rbo 25 января 2016, 06:51

      Прокопенко...а ну иди сюда...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +333

      AndresLoko 24 января 2016, 22:13

      Старый добрый Дженнаро!!!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +191

      Yellow 91 > AndresLoko 25 января 2016, 06:02

      Это его почерк))), по молодости ноги ломал, а теперь шкафчики)))))ахаха)

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