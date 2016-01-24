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    Елагин: «Обижаться на «Матч ТВ»? А как можно обижаться на погоду?»

    Футбольный комментатор Александр Елагин прокомментировал ситуацию с его выведением из штата телеканала "Матч ТВ".

    Есть информация, что ряд комментаторов переведены на гонорарную систему оплаты. Среди них – вы. Так ли это?

    Да. Раньше были оклады, а теперь – гонорарная система. Говорят, не у всех. Но я, честно говоря, на этот счет не заморачивался, поэтому ничего путного сказать не могу. Считаю, это нормальное дело руководства. Бизнес есть бизнес. Ничего личного.

    Теперь комментаторы должны быть заинтересованы в том, чтобы как можно больше матчей прокомментировать.

    Понимаете, тут не от меня зависит. Точнее от меня зависит, что я должен работать. Но я и так всегда работал. Другое дело – как оценивать это. Грубо говоря, я теперь буду в качестве приглашенного человека. Конечно, это не от меня зависит, как меня будут приглашать. Мы переподписали контракты.

    Нет обиды?

    А как можно обижаться на погоду?

    Просто кто-то остался на окладах, а кого-то перевели на гонорары.

    К этому всегда относился, как к бизнесу. Вот считается, что лучше перевести меня на гонорарную систему. Нет никакой обиды абсолютно. И потом у меня и возраст такой, что обижаться глупо. Ну, смешно...

    Источник: «Советский спорт»

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    24.01.2016 16:44
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