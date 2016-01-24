Вальдес продолжит карьеру в бельгийском «Стандарде»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Виктор Вальдес вторую половину этого сезона проведет в бельгийском «Стандарде». Льежский клуб сумел договориться с англичанами об аренде испанского стража ворот. В ближайшее время 34-летний вратарь должен будет пройти в Бельгии медицинское обследование, после чего сможет присоединиться к своему новому клубу.

В текущем сезоне Вальдес ни разу не выходил на поле в составе «Манчестер Юнайтед». Напомним, ранее главный тренер манкунианцев Луи ван Гаал заявил, что не будет предоставлять игровую практику испанцу, так как философия игрока не совпадает с философией тренерского штаба команды.