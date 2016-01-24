ЦСКА включился в борьбу за Широкова

Полузащитник Роман Широков, расторгнувший контракт с московским "Спартаком", может продолжить свою карьеру в столичном ЦСКА. Как сообщает источник, армейцы всерьез заинтересованы в услугах футболиста и в ближайшее время намерены обсудить условия возможного перехода с ним и его агентом. Отмечается, что семья 34-летнего хавбека не желает покидать Москву, что может сыграть определенную роль.

Красно-синие рассчитывают, что Широкова заинтересует возможность играть под руководством главного тренера национальной сборной Леонида Слуцкого в преддверии Евро-2016, а также привлечет более высокий уровень задач армейцев, чем у других клубов, претендующих на него. В ЦСКА видят в опытном полузащитнике замену хавбеку Роману Еременко, по-прежнему восстанавливающемуся после травмы.

Сообщается, что соглашение между московским клубом и Широковым может быть оформлено по схеме "полгода + год" или сразу на полтора сезона. Сам игрок рассчитывает заключить более долгосрочный договор с командой.