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ЦСКА включился в борьбу за Широкова

24 января 2016, 13:41
31

Полузащитник Роман Широков, расторгнувший контракт с московским "Спартаком", может продолжить свою карьеру в столичном ЦСКА. Как сообщает источник, армейцы всерьез заинтересованы в услугах футболиста и в ближайшее время намерены обсудить условия возможного перехода с ним и его агентом. Отмечается, что семья 34-летнего хавбека не желает покидать Москву, что может сыграть определенную роль.

Красно-синие рассчитывают, что Широкова заинтересует возможность играть под руководством главного тренера национальной сборной Леонида Слуцкого в преддверии Евро-2016, а также привлечет более высокий уровень задач армейцев, чем у других клубов, претендующих на него. В ЦСКА видят в опытном полузащитнике замену хавбеку Роману Еременко, по-прежнему восстанавливающемуся после травмы.

Сообщается, что соглашение между московским клубом и Широковым может быть оформлено по схеме "полгода + год" или сразу на полтора сезона. Сам игрок рассчитывает заключить более долгосрочный договор с командой.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Широков Роман
Комментарии (31)
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Ubuntu
1453632530
армейцам не нужен свин
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18JG
1453632624
В каком клубе его еще не было?
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халк-7
1453636786
Зачем Роме идти в это ДНО
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шеффилд таун
1453636837
Леня ж ,не способен молодёж воспитывать,вот и собирают антиквариат. 34 года,ну куда уже?
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polyshuk23
1453640323
у слуцкова одни старики и пенсионеры бегают вот они и получают травмы а выпустить молодого игрока он не выпускает ,а одни лет по 30 или каму за тридцать бегают
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CSKA75875
1453641649
Спасибо, но не надо)
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chempion_cska
1453644445
Ждем официального подтверждения, однако.
Ответить
REDWHITE_
1453645417
Теперь даже бомжи не будут спорить, что кони будут чемпионами.)))) Мудко разыграл карту Широкова и Слуцкого, как гл.тренера сборной.)))) Можно заканчивать чемпионат.)) Кабинетные - чемпионы)))
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Garrincha58
1453647626
а кто там за него борется наверное Реал Барса Бавария
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nemolod
1453658029
В любом случае игрок сборной не ослабит команду,многие из которых играли с ним,так что проблем с взаимопониманием не будет,а насчет его старости-многим молодым еще не один год надо пропахать на тренировках,чтобы достичь его уровня!
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