Гарай: «Не всегда понимаю шутки Дзюбы, но парень он классный»

Защитник "Зенита" Эсекьель Гарай рассказал о первом тренировочном сборе команды в Дохе, а также о том, кто является в команде самым веселым.

— 12 дней в Дохе практически завершены. Какие итоги?

— Как и любые первые сборы. Все достаточно сложно, нужно приспосабливаться к нагрузкам, но это важно. Все проходит хорошо.

— Уже привыкли к тому, что российские клубы зимой очень долго и много тренируются, а не играют?

— Для меня это уже третьи сборы, поэтому я привык. Да, зима долгая, поэтому приходится за один подход выполнять то, что можно было бы разбить на два. Но ничего страшного.

— После 12 дней в Катаре команда поедет в Португалию и Испанию сразу на три недели. С вами такое вообще бывало?

— Нет, в других командах такого не происходило, но что делать? Раз так нужно, то так нужно. Нам надо сделать все, чтобы подготовиться к Лиге чемпионов.

— Дзюба вчера сказал, что он над вами особенно часто подшучивает. Вы его юмор понимаете?

— Честно говоря, не всегда — языковой барьер. Но он очень классный парень, здорово, что он есть в нашей команде!

— А кто вообще самый веселый футболист из тех, что вам встречался?

— Сложно выделить. Везде, где бы я ни играл, были люди, которые создавали атмосферу. Поэтому выделить тут кого-то правда сложно.