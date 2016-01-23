Игнатьев: «Торпедо» может не доиграть сезон»

Вице-президент московского "Торпедо" Борис Игнатьев признал, что из-за проблем с финансированием команда может прекратить выступления во Втором дивизионе.

— Есть ли гарантии от руководства, что этот сезон команда доиграет?

— Никто никаких гарантий нам не дает. Уже давно. Можно сказать, живем от матча к матчу.

— Есть ли в команде задолженность по зарплате?

— Зарплата выплачивается с большими задержками, но за первую часть сезона с игроками вроде бы рассчитались.

— Готовы ли учредители и дальше поддерживать "Торпедо" во втором дивизионе?

— Для всех нас ответ на этот вопрос является кроссвордом. Пока такое представить сложно. Продолжается поиск спонсоров, но найти нам кого-то очень сложно, – рассказал журналистам Игнатьев.