Озбилиз отправится в аренду в «Райо Вальекано»

Полузащитник "Спартака" Арас Озбилиз прокомментировал свой предстоящий переход в расположение турецкого "Бешикташа".

"После перехода меня отдадут в аренду "Райо Вальекано", чтобы я получал много игровой практики и летом вернулся более сильным игроком.

"Бешикташ" впервые проявил ко мне интерес, еще до того как я получил травму крестообразных связок колена. Теперь в "Спартаке" решили, что нам лучше расстаться, и тут снова возник "Бешикташ", – рассказал Озбилиз.

Напомним, что армянский футболист подпишет с "Бешикташем" контракт, рассчитанный на 4,5 года.