Озбилис прилетел в Стамбул

Хавбек "Спартака" Араз Озбилиз прилетел в Стамбул с целью проведения переговоров с "Бешикташем". Игрок должен подписать соглашение с турецким клубом сроком на четыре с половиной года. После этого он отбудет Испанию, где проведет остаток сезона в составе "Райо Вальекано" на правах аренды. За переход полузащитника сборной Армении "черные орлы" заплатят "Спартаку" три миллиона евро.

В нынешнем сезоне Озбилиз девять раз выходил на поле в составе красно-белых и отметился одним голом.