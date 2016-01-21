Булыкин: «Россия должна выходить из группы на Евро-2016»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что российская команда сможет успешно выступить на чемпионате Европы во Франции.

Напомним, что россияне попали в одну группу с Англией, Словакией и Уэльсом.

"Это проходимые команды. Да, с англичанами придется тяжело, а вот словаков и валлийцев должны побеждать. Хотя и с ними нужно показать все свое мастерство, просто так одолеть себя они не дадут. Думаю, если мы даже проиграем пару матчей, но выйдем в плей-офф, ничего страшного не произойдет.

Сейчас нашей команде многое по силам. Мы должны выходить из группы. Конечно, надо принимать во внимание, кто будет играть, не случится ли травм, какие возникнут проблемы. Если все в порядке, то вполне реально попасть в 1/8 финала. А дальнейшие успехи будут зависеть от нас. У меня всегда перед глазами пример греков, которые умудрились выиграть чемпионат Европы-2004. Да и ЕВРО-2008 с командой Гуса Хиддинка все помнят.

Слуцкий изменил настрой, атмосферу в коллективе. За счет этого команда преобразилась. Когда приходит столь уважаемый специалист, уже многое доказавший на тренерском мостике, любой пытается показать лучшие качества. Несомненный плюс и в том, что Слуцкий говорит со всеми на одном языке. Он нашел каждому необходимые слова, поэтому игроки так хорошо провели решающие матчи квалификации", - сказал Булыкин.