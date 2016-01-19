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    Городов: «Уилкшир – игрок с головой»

    Голкипер «Терека» Евгений Городов в положительном ключе высказался о новобранце команды Люке Уилкшире.

    «По тренировкам видно, что Уилкшир — качественный игрок, с головой. Он отлично видит поле, хорошо работает с мячом, но ему на сборах надо будет физику набрать. Только сборы покажут, поможет ли он нам во второй части сезона.

    «Терек» взял еще одного защитника — Заурбека Плиева. Марцин Коморовски восстановился, Юхани Ойяла приехал. То есть в линии обороны приобретения уже есть. На данный момент этого хватит. Посмотрим, что будет с полузащитой и нападением. Но наша команда сейчас отличается тем, что мы как семья на поле, и если придут люди, которые согласятся быть единой частью коллектива, у нас будет хороший результат. Ведь есть стабильность, все в порядке с финансированием, создаются прекрасные условия для работы. У нас голова ни о чем не болит, когда выходим на поле», - сказал Городов.

    Источник: Eurofootball

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    19.01.2016 10:11
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