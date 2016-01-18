Сампаоли: «Роналду, Бэйл и Бензема не усиливают качества друг друга»

Главный тренер сборной Чили Хорхе Сампаоли высказал свое мнение о том, чем отличаются нападающие «Реала» Криштиану Роналду, Гарет Бэйл и Карим Бензема от тройки форвардов «Барселоны» – Лионеля Месси, Немайра и Луиса Суареса.

«Отличие мадридских нападающих в том, что они не усиливают качества друг друга, а нейтрализуют их. Если Роналду начинает движение с мячом, то он с ним уже не расстается. То же самое происходит и Бэйлом. Бензема пользуется моментами, которые у него возникают, но сам не создает ничего», – считает Сампаоли.