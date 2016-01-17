«Манчестер Сити» намерен предложить Ихеначо улучшенный контракт

Форвард "Манчестер Сити" Келечи Ихеначо получит от руководства «горожан» предложение подписать новое соглашение на улучшенных условиях. Такое решение было вызван прогрессом нападающего, который не остался незамеченным со стороны клуба. Однако в данном вопросе существуют некоторые сложности: за право представлять интересы 19-летнего нигерийца ведут судебное разбирательство две компании. Пока судом не будет вынесено окончательное решение, «Манчестер Сити» не имеет права подписывать с игроком новый контракт.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Ихеначо провел 11 поединков, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.