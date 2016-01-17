«Реал» – «Спортинг». Онлайн-трансляция

В прошлом туре "Реал" одержал первую победу под руководством нового главного тренера Зинедина Зидана. Случится ли вторая? На этот раз "сливочным" будет противостоять хихонский "Спортинг", который занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице Примеры. Чем не прекрасная возможность для красочной победы, которая позволит мадридскому клубу подобраться поближе к первому месту?

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Реал" – "Спортинг". Начало в 18:00, не пропустите!