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    Мовсисян: «Предвкушаю свое возвращение в МЛС»

    Нападающий "Спартака" Юра Мовсисян, который будет выступать за "Реал Солт-Лейк" на правах аренды, поделился ожиданиями от своего возвращения в МЛС.

    "Я давно хотел вернуться в "Реал Солт Лейк". Это был мой приоритетный выбор, потому что это было отличное место для меня и моей семьи. В Юте я чувствовал себя как дома. Я ушел отсюда после победы в чемпионате – теперь я хочу вернуться и повторить этот успех. Я был частью этой команды, прошедшей путь с самых низов до чемпионства. Я хочу сделать это еще раз и уже предвкушаю свое возращение", – приводит слова Мовсисяна официальный сайт "Реала Солт-Лейк".

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.01.2016 00:07
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 17 января 2016, 08:13

      зачем тогда новый контракт подписывал???

      -1
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