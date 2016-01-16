Армавирское «Торпедо» намерено сменить название и проводит опрос болельщиков

Руководство "Торпедо" из Армавира просит болельщиков принять участие в опросе, посвященном смене названия клуба.

"Дорогие друзья! К руководству нашего клуба не в первый раз обращаются болельщики нашей команды с просьбой рассмотреть возможность переименования ФК “Торпедо” в ФК “Армавир”. Действительно, как следует из писем болельщиков, “название “Торпедо” ассоциируется прежде всего с командами, образованными на базе автомобильных заводов или предприятий. ФК “Торпедо” же был создан в 1959 году на базе команды Новокубанского зерносовхоза и отношения к автомобильной промышленности не имеет”.

Сегодня наш футбольный клуб благодаря выступлениям в ФНЛ способствует повышению известности и авторитета города Армавира, полностью ассоциируется с ним и по праву является настоящей “городской” командой, одной из достопримечательностей города. В связи с многочисленными обращениями болельщиков руководство футбольного клуба просит принять участие в опросе и определить имя своего клуба: под каким именем должен выступать клуб из города Армавира?", — гласит объявление на официальном сайте армавирского клуба.