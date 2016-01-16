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  • Армавирское «Торпедо» намерено сменить название и проводит опрос болельщиков

Армавирское «Торпедо» намерено сменить название и проводит опрос болельщиков

16 января 2016, 19:23
8

Руководство "Торпедо" из Армавира просит болельщиков принять участие в опросе, посвященном смене названия клуба.

"Дорогие друзья! К руководству нашего клуба не в первый раз обращаются болельщики нашей команды с просьбой рассмотреть возможность переименования ФК “Торпедо” в ФК “Армавир”. Действительно, как следует из писем болельщиков, “название “Торпедо” ассоциируется прежде всего с командами, образованными на базе автомобильных заводов или предприятий. ФК “Торпедо” же был создан в 1959 году на базе команды Новокубанского зерносовхоза и отношения к автомобильной промышленности не имеет”.

Сегодня наш футбольный клуб благодаря выступлениям в ФНЛ способствует повышению известности и авторитета города Армавира, полностью ассоциируется с ним и по праву является настоящей “городской” командой, одной из достопримечательностей города. В связи с многочисленными обращениями болельщиков руководство футбольного клуба просит принять участие в опросе и определить имя своего клуба: под каким именем должен выступать клуб из города Армавира?", — гласит объявление на официальном сайте армавирского клуба.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ ФНЛ Армавир
Комментарии (8)
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Truly
1452964656
Пришлите мне евреи ваш вызов на ОВИР Пришлите поскорее, мне тошен Армавир © :)
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никита голоян
1452965647
арарат однозначно ))))
Ответить
REDWHITE_
1452967757
хорошо, что не в Спартак) Валера мог)
Ответить
Sky Spartak
1452968149
ФК "Карп " (Армавир)
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Ortaped79
1452969272
фк Армопедо или фк Торпедармо
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Sashka Reshetov
1452974376
ФК Армавир!
Ответить
ЖОРРО
1453054956
ФК Зерно (Армавир)
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ЖОРРО
1453055063
ФК "Армянский аул" в честь прежнего названия города в 1848 году...
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